Aluna do MEP-VR aprovada para Odontologia na UFJFDivulgação

Publicado 05/04/2022 09:43

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), recebeu na segunda-feira, dia 04, a notícia da aprovação da ex-aluna, Maria Eduarda da Silva para cursar Odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

“Eu disse que voltaria aqui (no Pré ) para agradecer e dar boas notícias, e vim mesmo! Fui aprovada em odontologia na UFJF através do vestibular PIMS, Programa de Ingresso Seletivo Misto – cota de renda, racial e escola pública da FAETEC”, escreveu Maria à direção do MEP, via WhatsApp.

Primeiro através de mensagem e depois em ligação, a estudante muito feliz, agradeceu os professores e a direção do MEP.

“Gratidão a todos do MEP. Vocês, os amáveis professores foram importantíssimos na minha caminhada junto com todos os colegas de sala. Meu sonho é ser dentista”, disse Maria Eduarda.

Segundo os dados da secretaria do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), a área de saúde é bem referenciada pelos estudantes do MEP.

Medicina, psicologia, enfermagem, odontologia, nutrição, fisioterapia, biomedicina, têm tido importantes escolhas entre os cerca de 800 ex-alunos já graduados e/ou em graduação. Maria Eduarda passa a figurar como a terceira da área, as outras duas pessoas já estão trabalhando na área.

O médico e professor no Pré-Vestibular Cidadão, Miguel Tepedino, comentou com alegria ao saber da conquista da aluna.

“Fico muito feliz, principalmente por nosso país ser carente na área de saúde, principalmente na saúde bucal, onde a população menos favorecida tem muita dificuldade de acesso. Parabéns Maria Eduarda! A nossa educação aos menos favorecidos e favorecidas agradece", falou o médico.

A pedagoga Nirlene Pirassol, coordenadora de ensino no MEP, também manifestou.

“Muito bom saber da animadora notícia. O ano de 2021 foi um ano muito difícil. Contudo, não faltou a acolhida calorosa aos estudantes e esforços dos mestres. É gratificante! Sucesso para Maria", comentou a pedagoga.

“Em tempo de campanha da Fraternidade e Educação da CNBB – “Ensinar com sabedoria e educar com amor”, fatos assim nos impulsionam para seguirmos construindo humanidade e mudança de paradigmas”, diz a nota do MEP-VR.