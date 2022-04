Ao todo serão mais 2,5 KMs recuperados em trechos da rodovia em VR - Divulgação

Ao todo serão mais 2,5 KMs recuperados em trechos da rodovia em VRDivulgação

Publicado 05/04/2022 14:25

Volta Redonda - Os trabalhos de colocação do novo asfalto seguem em Volta Redonda. O pavimento foi colocado nos trechos que estavam deteriorados da Via Sérgio Braga, como explica a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

“As equipes já fizeram a recuperação de 1,5 quilômetro de asfalto. Agora a massa asfáltica quente será colocada nos dois quilômetros já fresados”, disse a secretária.

Ainda de acordo com Poliana Gama, a nova pavimentação terá quatro quilômetros até a Avenida Getúlio Vargas. O serviço avança pelo bairro Conforto, A empresa responsável pela aplicação do asfaltamento já está colocando a massa asfáltica quente nos pontos necessários.

No total, serão mais 2,5 quilômetros de asfalto novo em diversos trechos, até a Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, informou a prefeitura. A colocação do novo asfalto atenderá mais sete bairros: Vila Santa Cecília, Aterrado, São Luis, São Geraldo, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e Roma.

Ao todo serão mais 2,5 KMs recuperados em trechos da rodovia em VR Divulgação

Manutenção

Em paralelo, o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) continua com as manutenções diárias em diversos bairros. Nesta terça-feira, dia 5, as equipes da SMI se dividem na roçada, operação tapa-buracos e retirada de entulhos.

Ruas, praças e avenidas são atendidos: Vale da Colina, Vila Rica, Vista Verde, Vale Verde, Siderlândia, Retiro, Sideropólis, São Cristóvão, Belmonte, Belvedere, Coqueiros, Candelária, Jardim Europa, Santa Rita de Cássia, Conforto, 249, Volta Grande, Jardim Tiradentes, Açude, Nova Primavera, Jardim Normândia, Santo Agostinho, Santa Cruz, Barreira Cravo, Água Limpa, Morada da Colina, São Luís, Aero Clube, Monte Castelo, Sessenta, Tangerinal, Vila Santa Cecília, Minerlândia, Belo Horizonte, Aterrado, Jardim Paraíba, Centro e Rodovia do Contorno.