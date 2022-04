Programa ‘Cidadania Animal’ garante mais de 100 castrações em 45 dias em VR - Divulgação

Publicado 06/04/2022 11:46

Volta Redonda - O programa “Cidadania Animal” implantado há 45 dias pela Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda já possibilitou a castração de 105 animais.

As cirurgias em cães e gatos acontecem, gratuitamente, através de uma parceria com o projeto do governo do Estado do Rio de Janeiro, "RJPet". A intenção é zerar fila de espera do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O programa municipal conta com ambulância e realiza o transporte de cães e gatos para o Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real, onde acontecem os procedimentos.

O “Cidadania Animal” vai atender quatro bairros da cidade nesta semana, com isso mais 45 animais serão atendidos. Na terça-feira, 05, a ambulância adaptada pegou os animais nos bairros Santa Rita do Zarur e Roma; na quarta, 06, está no Açude; e na quinta-feira, 07, na 249 e novamente no Roma. A cada dia, são transportados 15 animais para fazer a cirurgia.

“O “Cidadania Animal” prioriza a castração para acumuladores, colônias e protetores e ONGs cadastradas”, explicou a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Cleia de Andrade Fontes.

Ainda de acordo com a coordenadora, a castração promove o controle da natalidade e evita doenças.

“A pandemia aumentou o abandono de animais, multiplicando o número de cães e gatos nas ruas. Por isso, a necessidade da castração que além de reduzir o índice de natalidade ainda garante outros benefícios na prevenção de doenças, como o câncer de mama, por exemplo, entre outras enfermidades”, falou Ana Andrade.