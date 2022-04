Publicado 06/04/2022 11:33

Volta Redonda - O município de Volta Redonda abriu o período de inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que irão atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano).

O objetivo do projeto é elevar a escolaridade dos jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental. Serão nove vagas para funções de nível superior, e duas vagas para quem tem formação mínima de Ensino Médio completo na modalidade Normal.

O processo ocorrerá através de uma seleção que será realizada por meio de análise curricular com base na avaliação dos documentos comprobatórios para pontuação de títulos e de experiência, conforme a área de atuação dos candidatos.

Para a equipe de coordenação, três vagas estarão disponíveis, sendo uma para Coordenador Geral, com salário de R$ 3.296,00 e requer curso superior; outra para Assistente Pedagógico, salário de R$ 2.600,00, é necessário ter curso superior em Pedagogia ou em Licenciaturas e uma de Assistente Administrativo, o salário é de R$ 2.200,00 e a escolaridade é curso superior.

As outras vagas de nível superior são para o quadro da Educação Básica, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 2.557,00. Estão disponíveis vagas para Educador de Educação Básica, para as disciplinas: Língua Portuguesa (1 vaga); Ciências da Natureza-Física, Química e Biologia (1); Inglês (1); Matemática (1).

Ainda serão disponibilizadas vagas para Educador de Participação Cidadã – História e Geografia (1) – e para Educador de Participação Profissional – 1 vaga para a categoria Arco Ocupacional (Administração; Gestão Pública ou Recursos Humanos).

Já quem possui Ensino Médio na modalidade Normal, estão disponíveis duas vagas para Educador de Acompanhamento e Acolhimento de Crianças, que possui salário de R$ 1.300,00 e carga horária de 30 horas semanais.

O período de inscrições segue até as 12h do dia 11 de abril apenas pela internet, através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico . No endereço também pode ser acessado o edital do processo seletivo. Quem não tiver acesso à internet poderá realizar as inscrição na sede da Subprefeitura do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro), nos dias úteis, das 8h30 às 17h.

Oportunidade para quem quer concluir o Ensino Fundamental

Uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a coordenação do ProJovem Urbano vai possibilitar que jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano), se matriculem no programa, que terá duração de 18 meses e oferece também: curso de qualificação profissional (Administração), aulas de informática e bolsa auxílio de R$ 100, além de transporte.

No total, são 114 vagas. As aulas serão ministradas a partir do dia 2 de maio no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, das 18h30 às 22h. Para conseguir a bolsa auxílio, é preciso que o aluno tenha frequência mínima de 75% nas aulas, além de entregar os trabalhos propostos pelo curso.

A matrícula pode ser feita nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) dos bairros até o dia 14 de abril. È necessário levar cópia da identidade, CPF, certidão de nascimento, e de comprovante de residência. Ainda é preciso apresentar o original do histórico escolar e levar duas fotos 3x4. Para outras informações, basta entrar em contato com a secretaria de Educação, pelo telefone da: 3356-7000.