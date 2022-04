Obra vai beneficiar aproximadamente 130 mil pessoas em VR - Cris Oliveira

Publicado 11/04/2022 15:15

Volta Redonda - A construção da nova rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda avançou nesta semana. A obra chegou perto da Avenida Jaraguá, no bairro Retiro.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) informou que as equipes da empresa responsável pelos trabalhos já assentou cerca de 1.100 metros de tubulação.

“As equipes também estão preparando o local que vai receber o concreto, que antecede o recapeamento da via. Já se encontram em estoque, 60% do material de ferro fundido que está sendo utilizado na obra e atendendo essa fase inicial dos trabalhos”, esclareceu o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

Dois cavaletes em aço carbono (600 mm de diâmetro), um com 21 e outro com 23 metros, que vão ser colocados nas travessias dos córregos Carvalhos e Coqueiros já estão disponíveis. De acordo com o andamento da obra, o restante do material será entregue.

“Os trabalhos estão avançando, apesar de ser uma obra complexa. Não podemos fechar o abastecimento, interromper a rua completamente, para realizar a obra. E isso demanda uma logística grande, mas que estamos conseguindo realizar e a obra está avançando bem. Será um legado para a população de Volta Redonda, beneficiando cerca de 130 mil habitantes”, falou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Com a obra, mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água na Beira-Rio serão trocados e cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede irão se beneficiar. O objetivo é resolver um problema histórico no abastecimento do município. O investimento é de aproximadamente R$ 13 milhões.

No total, 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido serão construídos. Ainda serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, chegando ao total de 5.274 metros.

Conforme dados do Saae-Vr, aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra serão investidos, que se somam ao valor estimado dos materiais que serão utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos.