SMS de Volta Redonda entregou a revitalização da UBSF José Ribeiro de Souza Junior - Água Limpa 1 - Geraldo Henrique

SMS de Volta Redonda entregou a revitalização da UBSF José Ribeiro de Souza Junior - Água Limpa 1Geraldo Henrique

Publicado 11/04/2022 08:51

Volta Redonda - A revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) José Ribeiro de Souza Junior - Água Limpa 1, em Volta Redonda foi entregue à população na última sexta-feira, dia 08.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quase 15 mil pessoas estão cadastradas para atendimento no local, instalado em um imóvel de dois andares, na Avenida Felipe dos Santos, nº 545, que recebeu diversas melhorias.

A reforma incluiu pintura externa e interna; recuperação de mobiliários, por meio do programa “Recuperando a Casa”; manutenção das janelas; e troca de assento sanitário e ducha higiênica. Ainda foram feitos reparos nas instalações elétricas. Na parte visual, foram instaladas placas e totem de identificação. Também foi feita poda nas árvores para evitar que as folhas entupissem as calhas de escoamento de água.

A gerente da UBSF Água Limpa 1, a enfermeira Juliana de Almeida Barbosa, disse que as intervenções vão garantir mais conforto para usuários e funcionários da unidade.

“É uma estrutura grande, mas necessária já que o Água Limpa é um bairro populoso”, comentou a gerente.

A unidade, de dois andares, conta com três consultórios médicos; um de atendimento ginecológico com banheiro; sala de vacina; farmácia; sala de curativos; consultório odontológico; e quatro banheiros no primeiro piso. No segundo andar ficam cozinha, lavanderia, esterilização, e salas da gerência, da administração, de educação e saúde, além de mais dois banheiros.

A equipe de funcionários é formada por sete Agentes Comunitários de Saúde (ACSs); duas enfermeiras; médica ginecologista; médica generalista; três técnicas de enfermagem; um dentista; um auxiliar de dentista; três recepcionistas; um administrativo; e um auxiliar de serviços gerais.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, participou da cerimônia de entrega que reuniu representantes da secretaria, como a coordenadora da Atenção Primária da SMS, Albanea Trevisan, e a coordenadora do Distrito II, Sueli Salume; funcionários e usuários da unidade. Além do vereador Fábio Buchecha e o presidente da Associação da Associação de Moradores do Água Limpa, Neandro Chaves.

“O trabalho da Atenção Primária é fundamental na prevenção à saúde e, mais importante, é a ligação entre a comunidade e o restante da rede de assistência”, falou a secretária de Saúde.

Ela também destacou que esta é a décima unidade básica entregue desde outubro do ano passado e que sempre cumprimentou com muito alegria os profissionais que nelas atuam.

“A equipe da Atenção Básica foi e segue extremamente dedicada nestes tempos de pandemia da Covid-19. Trabalhando diariamente na vacinação e na testagem. E, agora, se dedicando também à campanha de imunização contra a gripe”, frisou Conceição.

A SMS já entregou a revitalização de dez unidades da Atenção Primária: UBSs dos bairros Caieiras, Jardim Paraíba e Rústico; e UBSFs dos bairros Água Limpa, Belmonte, Coqueiros, Siderlândia, Vila Americana, Vila Rica/Três Poços e Verde Vale. A reforma e ampliação da UBSF do bairro Santa Cruz está em andamento e ainda há previsão de construção de uma nova UBSF no Jardim Cidade do Aço.