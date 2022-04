Voltaço recebe o Figueirense-SC pela estreia da Série C do Campeonato Brasileiro - Divulgação

Publicado 09/04/2022 18:15

Volta Redonda - O Voltaço estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Figueirense-SC neste sábado, dia 09. O jogo será no estádio Raulino de Oliveira, às 19h. O elenco do Esquadrão de Aço fez três semanas de intertemporada até a estreia na competição. O técnico Rogério Corrêa avalia como positiva a preparação tricolor.

“Foram quase três semanas de preparação muito boas. Os atletas estão comprometidos e corresponderam muito bem, tanto na parte física como na tática, entenderam bem a metodologia de trabalho, e a expectativa é que possamos fazer uma grande estreia na Série C diante dos nossos torcedores”, disse Rogério Corrêa.

O VRFC conta com reforços para a Série C: o goleiro Dida, do lateral-direito Wellington Silva, do zagueiro Thomas Kayck, do volante Danrley e dos atacantes Rafhael Lucas e Wendson. Todos os atletas estão regularizados e à disposição do técnico.

“Assistimos alguns vídeos do Figueirense, analisamos bastante o adversário, que tem um time muito qualificado e com um poder ofensivo muito forte. Então, temos que tomar cuidado, porém, eles também deixam algumas brechas que teremos que ocupar. Vai ser um jogo de detalhes, muito bom para quem for assistir e espero que possamos fazer um grande jogo e sair com a vitória”, comentou o técnico Rogério Corrêa.