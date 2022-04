Publicado 09/04/2022 18:02

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) tem incentivado os jovens de 16 a 18 anos a tirarem o primeiro título de eleitor. O diretor de ensino do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento, Davi Souza, falou sobre o incentivo à retirada do título.

“Vamos incentivar, provocar neles está cidadania para retirada do título é muito importante”, disse Davi.

Entre os 60 estudantes do MEP, a maioria adolescente, 20% manifestou não possuir o título de eleitor ainda (consulta formal em março). O dado foi apontado durante em manifestação voluntária na semana passada,

Depois da fala sobre a importância do título como conquista e oportunidade na valorização da democracia ativa, os estudantes estão reagindo positivamente.

“Acredito que, de certa forma, a presença do Dr. Marcelo Dias da Silva, Juiz de Direito em VR, quando participou da mesa redonda no MEP, no início do ano letivo, tenha somado no despertar 'cívico ativo' dos jovens”, falou o diretor executivo do Movimento, José Maria da Silva, o Zezinho, que indicou o site de acesso para os estudantes: https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/tit.../novoRequerimento

A ex-aluna, Larissa Brandão, aprovada para graduação em história na UNIFAL em MG comentou sobre a importância de exercer a cidadania.

“Sou outra pessoa, me dei conta disso ao estudar no MEP, exatamente pelo incentivo à minha cidadania ativa para além dos conteúdos. Convido os jovens do Pré do MEP para tirarem o título de eleitor, exatamente para terem nas mãos e mentes possibilidades do exercício do voto que tantos lutaram, e deram a vida por esse direito conquistado”, frisou a Larissa.

O vice- coordenador do MEP e professor de filosofia no PVC, Érique Barcelos, também falou sobre o assunto.

"Conclamamos aos jovens de 16 a 18 anos a participarem da ‘festa democrática’ em outubro, para tanto retirem o título de eleitor. Sabemos que a partir da redemocratização do país em 1985 e na sequência a nova constituição federal de 1988, adquirimos novos direitos, inclusive o voto entre 16 a 18 anos. Assim, como título terá o importante direito de escolher os governantes, e assim contribuir para mudar o rumo do Brasil”, destacou Érique.

O alunoThiago, de 17 anos também reagiu e disse “boa lembrança. Importante sim. Vou tirar”.

A estudante Juliana, de 18 anos, declarou ao ouvir o lembrete “já tirei no ano passado. É fácil, basta entrar no TSE-título net, via internet, incluir os dados da identidade, nome dos pais, comprovante de residência e escolher o local onde de votar, aguardar”, ensinou Juliana.