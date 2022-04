Tradicional festa da Prefeitura de Volta Redonda vai distribuir chocolates para as crianças até o domingo, dia 17 - Cris de Oliveira

Publicado 08/04/2022 18:56

Volta Redonda - A "Toca do Coelho" foi aberta na noite desta sexta-feira, dia 08, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. No local, um “casal de coelhos” recebe as famílias da cidade.

O local conta com uma decoração especial que inclui uma casa, onde as famílias podem entrar e tirar fotos com o casal de coelhos para guardar de lembrança. O trajeto é feito por uma passarela que protege os visitantes do sol e da chuva. Cada criança ganha um chocolate e o horário de funcionamento é das 14h às 22h.

O projeto do governo municipal é a maior e mais tradicional festa de Páscoa da região e irá distribuir chocolates para as crianças até domingo, dia 17 de abril. O prefeito Antonio Francisco Neto, esteve na Praça Brasil para receber os primeiros convidados.

“É muito bom poder realizar esta festa novamente. Ver as pessoas na praça para celebrar a ressurreição de Jesus e curtir a decoração lúdica, lembrando uma vila de coelhos, personagem símbolo da Páscoa”, falou o prefeito.

Ainda de acordo com Neto, o projeto Toca do Coelho é muito importante para garantir que todas as crianças tenham este momento de alegria quando ganham um chocolate das mãos do coelhinho.

“Sabemos que o momento é de dificuldade financeira para muitas famílias e esta festa é de graça. Todos podem participar”, falou Neto.

Segundo o coordenador do projeto, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, a festa é para toda a família.

“Serão distribuídas até mil senhas por dia e a expectativa é distribuirmos chocolate para aproximadamente dez mil crianças até o domingo de Páscoa. Aproveitem, esta festa é feita com muita dedicação para vocês”, frisou PC.

O projeto Toca do Coelho ainda terá uma programação cultural. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, explicou que atividades musicais vão oferecer mais alegria e vida para a festa.

“Para isso misturamos vários estilos como o clássico do Coral Municipal, que participou da abertura, e da Banda Municipal, se apresenta neste sábado, 09, às 19h, com rock e o pop do Figurótico e a inovação de ritmos dos Tambores de Aço da Fundação CSN”, disse Anderson, ressaltando que também haverá Feira de Artesanato no decorrer do período da festa na Praça Brasil.