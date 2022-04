Equipamentos integrarão também o Programa Segurança Presente - Cris Oliveira

Publicado 08/04/2022 09:19 | Atualizado 08/04/2022 09:20

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 7, as 100 primeiras de 380 novas câmeras de monitoramento já instaladas em Volta Redonda foram ligadas. Os aparelhos ficarão dispostos na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto e integrarão o sistema de segurança desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado.

O prefeito Antonio Francisco Neto, o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa, e o diretor-presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Edvaldo Luís Silva, acompanharam o início do funcionamento dos novos equipamentos.

Segundo a prefeitura, outras câmeras já foram e ainda estão sendo instaladas, ao mesmo tempo em que as outras já fixadas em pontos estratégicos do município são ligadas. A intenção é chegar a 700 novos equipamentos em toda a cidade.

As câmeras estarão integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), porém as 100 primeiras terão o diferencial de fornecer imagens também ao programa estadual Segurança Presente, que terá sua base na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e visa promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social.

“Com o apoio do governador Cláudio Castro, estamos trabalhando juntos para melhorar cada vez mais a segurança pública em nossa cidade. Além das câmeras integradas ao Segurança Presente, vamos começar em breve a instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade, o que vai proporcionar mais luminosidade e melhorar a questão da segurança”, disse o prefeito.

A instalação das 700 novas câmeras faz parte do projeto “Cidade Monitorada”, que prevê ainda a recuperação das câmeras existentes. Volta Redonda já possui o sistema de monitoramento Sentry, com as câmeras de leitura inteligente conhecidas por OCR (optical character recognition), que possibilitam fazer a leitura de placas. O sistema é interligado ao banco de dados do Ministério da Justiça e permite detectar se o automóvel tem registro de roubo/furto ou se o proprietário responde a algum processo ilícito.

“Também estamos trabalhando junto à iniciativa privada para integrar as câmeras delas ao nosso monitoramento e ampliar ainda mais o alcance. A integração das forças de segurança, aliada à participação da sociedade, são fundamentais para termos eficácia e eficiência na segurança pública, sempre levando em conta a análise criminal, a viabilidade e o interesse público”, comentou o secretário Luiz Henrique Barbosa.