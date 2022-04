Interessados em uma das 7.574 vagas ofertadas no Vestibular Cederj 2022.2 têm até o próximo domingo, 10, para pedir a isenção da taxa e o ingresso pelo sistema de cotas - Divulgação

Interessados em uma das 7.574 vagas ofertadas no Vestibular Cederj 2022.2 têm até o próximo domingo, 10, para pedir a isenção da taxa e o ingresso pelo sistema de cotasDivulgação

Publicado 07/04/2022 14:18

Volta Redonda - O prazo para solicitar isenção de taxa e a pré-inscrição para ingresso pelo sistema de cotas ofertadas no Vestibular Cederj 2022.2 encerra neste domingo, dia 10. O pedido deve ser feito pelo site www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-2/

Quem for fazer a inscrição no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Volta Redonda, o prazo é mais curto e encerra nesta sexta-feira, dia 08. O resultado será divulgado no dia 29 de abril.

No total, 16 cursos de graduação são ofertados na modalidade semipresencial de forma gratuita no âmbito do Consórcio Cederj, coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As graduações oferecidas pelo Vestibular Cederj 2022.2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo; e os cursos de Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que deseja aproveitar a nota do Enem deve estar atento às regras determinadas por cada universidade.

Quem desejar fazer uso do que dispõe o Decreto Estadual nº 43.065, de 08/07/2011, que trata dos direitos de travestis e transexuais em utilizarem o nome social, deve enviar e-mail para [email protected] , e informar o número de requerimento e o nome a ser inserido.

Os aprovados no Vestibular Cederj serão estudantes matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado.