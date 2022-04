Comissão de representantes de segmentos sociais de VR protocolou pedido de audiência ao MPF - Divulgação

Publicado 07/04/2022 11:18 | Atualizado 07/04/2022 11:19

Volta Redonda - Uma comissão de representantes de segmentos sociais em Volta Redonda protocolou um pedido de audiência ao Ministério Público Federal (MPF). A solicitação ocorreu na quarta-feira, dia 06. O documento foi dirigido ao Procurador da República, Jairo da Silva, no 1º Ofício de Tutela Cível e Criminal da Procuradoria da República, em Volta Redonda.

“Nós como Sociedade Civil organizada estimaríamos um diálogo mais direto com Vossa Excelência, tendo em vista as preocupações pontuadas no encontro virtual do dia 25 de março. Seguem abaixo os pontos de preocupação: 1) estudos atuais da estabilidade da pilha de escória; 2) avaliação das canaletas de drenagem de água; 3) recuperação da área verde tomada pela escória; 4) análise e caracterização do material depositado no local; 5) atentar à situação das APP no entorno do rio Paraíba do Sul; 6) licenciamento corretivo do empreendimento; 7) discutir a criação de um novo sítio para deposição da escória; 8) análise da saúde dos moradores do entorno; 9) histórico e transparência dos TACs anteriores”,são os pontos elencados no ofício com protocolo: PRM-VRT-RJ 26912022.

Comissão de representantes de segmentos sociais de VR protocolou pedido de audiência ao MPF Divulgação

Logo depois de protocolar o pedido, a equipe seguiu para ‘observação de campo’ na área próxima da montanha de escória, ao lado dos bairros Brasilândia e Caieiras.

Estavam presentes: o representante Senge-VR (Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro) e CREA-RJ, João Thomaz; integrante da Comissão Ambiental Sul, Jussara Rei e diretor executivo do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), José Maria da Silva, o Zezinho.