Projeto "Educação no Trânsito – Escola Nota 10", desenvolvido pela Operação Lei Seca é realizado em escolas estaduais de VRSemop

Publicado 08/04/2022 18:31 | Atualizado 08/04/2022 18:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, por meio da Guarda Municipal (GMVR) oferece apoio ao projeto “Educação no Trânsito – Escola Nota 10”.

O programa é desenvolvido pela Operação Lei Seca em escolas estaduais da cidade desde o início desta semana. O projeto educacional esteve no Colégio Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal.

“É muito importante, porque eles estão com uma idade em que esses esclarecimentos são necessários, além de serem multiplicadores das orientações que recebem”, frisou a diretora da unidade, Josilene Suett.

Através do projeto é realizada palestra para alunos do 3º Ano do Ensino Médio, com idade média de 17 anos, depois acontece a montagem de uma fiscalização em via pública, com a mesma estrutura da Operação Lei Seca, mas de caráter educativo. Os estudantes participam das abordagens e entregam panfletos de conscientização.

“A iniciativa é excelente. Tenho quatro filhos e sempre os oriento do perigo que é a mistura álcool e direção, que pode matar ou incapacitar uma pessoa”, disse o morador, André Barroso.

“Nas ações, os agentes participantes são vítimas de acidente de trânsito envolvendo bebida alcoólica e direção, o que torna tudo mais real. Sempre que for solicitado, a Semop dará todo o apoio possível a esse projeto tão importante”, explicou o da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.