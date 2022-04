Frente de trabalho foi ampliada e agora alcança três bairros em VR - Divulgação

Publicado 08/04/2022 13:39

Volta Redonda - Serviço de asfaltamento em Volta Redonda é ampliado e chega em três bairros simultaneamente: Conforto, Ponte Alta e o acesso ao Jardim Belvedere. A ação ocorre por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Na Via Sérgio Braga, a colocação do novo asfalto estava concentrado nas proximidades do Colégio Themis de Almeida, no Conforto, agora alcança ao mesmo tempo o bairro Ponte Alta, perto da área comercial, sentido Barra Mansa.

A empreiteira responsável pelo serviço dividiu as equipes que fazem a fresagem e colocação da massa asfáltica quente. No total, serão quatro quilômetros de asfalto novo em vários trechos até a Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

Frente de trabalho foi ampliada e agora alcança três bairros em VR Divulgação

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) promovem a troca de solo na área do trevo que dá acesso ao bairro Jardim Belvedere, como cita a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

“Essa troca de solo consiste na retirada de uma camada de lama. Em seguida, vamos instalar o BGS (Brita Graduada Simples), uma etapa antes do asfalto. O material é utilizado para forrar as pistas, uma espécie de base para pavimentos. E com o material que vamos utilizar essa base será mais resistente. Em seguida, a via receberá o novo asfalto”, falou a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto, disse que mais de 180 trabalhadores atuam na limpeza, manutenção e serviços de tapa-buracos hoje em Volta Redonda.

"Vou aumentar esse número para acabar definitivamente com estes transtornos que são o mato alto e os buracos. E em no máximo duas semanas, começam a ser instaladas as lâmpadas de LED. Temos contado com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí que tem cedido o material excedente na cidade. Toda a cidade de Volta Redonda vai ser iluminada com LED, substituindo as lâmpadas de vapor de sódio", falou Neto, que lembrou que a troca faz parte do projeto de mobilidade urbana municipal em parceria com o Governo do Estado, que vai proporcionar a colocação de mais de 27 mil pontos de luzes de LED.