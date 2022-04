Confira a programação de vacinação em Volta Redonda - Divulgação

Confira a programação de vacinação em Volta Redonda Divulgação

Publicado 09/04/2022 12:36

Volta Redonda - Os profissionais de saúde em atividade na rede pública ou privada de Volta Redonda podem se vacinar contra a gripe em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) do município.

O horário de atendimento nas unidades de saúde é das 9h às 16h, sendo que algumas tendem com horário estendido até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

A ação teve início nesta sexta-feira, dia 8, e a medida vale também para profissionais que residem em outra cidade e trabalham em Volta Redonda, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No ato da vacinação, os profissionais deverão apresentar: caderneta de vacinas, comprovante de atuação no serviço de saúde, CPF ou cartão SUS. A imunização também segue para idosos de 60 anos ou mais nesta primeira etapa da campanha.

A vacinação dos profissionais de saúde acontecia anteriormente no local de trabalho. Na próxima semana, além da aplicação da vacina nas unidades de saúde, os profissionais também serão imunizados nos hospitais e outros locais de trabalho com maior número de trabalhadores. O Ministério da Saúde neste ano também está reforçando a imunização contra o Sarampo para a categoria.

“Os profissionais devem, ao procurar as unidades, levar seus comprovantes de vacinação para, caso o esquema vacinal contra o Sarampo não esteja em dia, também serem vacinados. Além disso, os profissionais de saúde que estiverem com indicação de aplicar alguma dose da vacina contra a Covid-19 (primeira, segunda dose ou reforço) também poderão se vacinar. A vacinação pode ser simultânea, sem intervalo entre as doses”, disse a enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza.

Plantão de vacinação durante o fim de semana

A campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 segue neste final de semana, nos shoppings Sider e Park Sul e também na UBSF Vila Mury. Todas as doses para covid-19 estarão disponíveis nos locais de aplicação, de acordo com a SMS.

No sábado, no Sider Shopping, as doses serão aplicadas das 9h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. Já no shopping Park Sul, sábado e domingo, o horário de atendimento é das 10h às 20h. Na UBSF Vila Mury, as vacinas serão aplicadas das 8h às 18h30.

As 3ª doses são ofertadas para as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 04/01/2022. ASMS orienta que as doses de reforço sejam feitas com as vacinas que estiverem disponíveis nas unidades de saúde.

Aqueles que tenham contra indicação para AstraZeneca e Janssen podem ser vacinadas em reforço com CoronaVac. Adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, devem aguardar a chegada de novas remessas da Pfizer. Este público só pode receber este imunizante.

A 4ª dose é direcionada para idosos de 70 anos ou mais, e também para pessoas acima de 18 anos imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3. Pessoas com estas condições clínicas devem apresentar atestado, laudo ou receita médica. O intervalo para a quarta dose é de quatro meses após o primeiro reforço, ou seja, pessoas que tenham recebido a 3ª dose até 04/12/2021.

Os documentos necessários são:

Vacinação infantil: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.

Vacinação adulto: cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS.

Ainda no fim de semana, os testes para detecção da covid-19 são realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local.