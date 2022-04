Espaço "Família Animal" acontece neste sábado, dia 09, em VR - Divulgação

Espaço "Família Animal" acontece neste sábado, dia 09, em VRDivulgação

Publicado 09/04/2022 11:05

Volta Redonda - Neste sábado, dia 09, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Volta redonda Volta Redonda promovem a feira de adoção de animais.

O “Família Animal” ocorrerá no Shopping Park Sul, das 14h às 19h, na entrada pelo acesso A. Estarão disponíveis para adoção responsável, seis cães adultos e dez filhotes, e ainda dez filhotes de gato.

Segundo a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, a guarda responsável garante uma qualidade de vida e bem-estar de cães e gatos, que sofreram abandono e maus-tratos.

“Muitos animais precisam de uma família, nosso evento oportuniza que tutores responsáveis possam adotar esses animais, sendo que muito deles já foram vítimas de maus-tratos e crueldade. Também é importante mencionar que ainda há um preconceito imenso com animais adultos, mas todos os animais precisam de uma chance. Novas histórias de amor podem surgir quando abrimos o nosso coração”, falou a coordenadora.

Os interessados na adoção devem ter no mínimo 18 anos. Também é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

Quem deseja adotar um gato, o aconselhado é que se leve uma caixinha de transporte no dia, para evitar fugas. Já para adoção de cães, a sugestão é que se leve uma guia e coleira.

Os animais da feira de adoção foram recolhidos durante fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Segundo a SMMA, os adultos disponibilizados para adoção já estão castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. Para realizar o procedimento é necessário agendar pelo telefone: (24) 3339-4555.

Já as ONGs e Protetores de Animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que existe limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

A SMMA funciona na Avenida Sete de Setembro, número 07, condomínio A, no bairro Aterrado. O telefone para outras informações é o: (24) 3350-7123.