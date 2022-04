Dos 380 equipamentos fixados em Volta Redonda, 100 já estão em funcionamento - Divulgação

Publicado 11/04/2022 08:03

Volta Redonda - Novas câmeras são instaladas nos bairro de Volta Redonda dentro do projeto “Cidade Monitorada” da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Recentemente, o bairro Jardim Esperança recebeu a câmera que vai monitorar a entrada e a praça principal do bairro.

A instalação foi comemorada por moradores que acompanharam de perto o trabalho de fixação do equipamento. Estavam presentes, a presidente da Associação de Moradores, Maria Hilda; a vice-presidente Sheila Sampaio; a inspetora Érica, da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), e o vereador Luciano Mineirinho.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acompanhou a colocação da nova câmera.

“O trabalho de fixação das câmeras está avançando pelo município, entrando em todos os bairros da cidade, dos maiores aos menores. O local escolhido para a colocação da câmera no Jardim Esperança seguiu o planejamento técnico da Semop, levando em conta a viabilidade, análise criminal e o interesse público da parte de moradores e do vereador Mineirinho. Por isso é importante a participação de todos”, disse o secretário.

Até o momento cerca de 380 câmeras já foram fixadas, sendo que 100 delas já estão gravando as imagens. No total, de acordo com o projeto serão 700 equipamentos para beneficiar todo o município. O Cidade Monitorada prevê ainda a recuperação das câmeras existentes.

Volta Redonda já conta com o sistema de monitoramento Sentry, com as câmeras de leitura inteligente conhecidas por OCR (optical character recognition), que possibilita fazer a leitura de placas. Este sistema é integrado ao banco de dados do Ministério da Justiça, permitindo detectar se o veículo tem registro de roubo/furto ou se o proprietário responde a algum processo ilícito.