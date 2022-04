Voltaço estreia com empate na Série C do Campeonato Brasileiro - Divulgação

Voltaço estreia com empate na Série C do Campeonato BrasileiroDivulgação

Publicado 09/04/2022 22:03

Volta Redonda - O Voltaço empatou em 1 a 1 com o Figueirense-SC no jogo de estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na noite deste sábado, dia 09, no estádio Raulino de Oliveira.

O gol do Esquadrão de Aço foi marcado na segunda etapa do jogo, aos 18 minutos pelo estreante Rafhael Lucas.

Na próxima rodada, o Volta Redonda FC visita o São José-RS, no sábado, dia 16, às 11h, no estádio Francisco Novelletto.