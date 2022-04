Publicado 11/04/2022 15:47

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda foram selecionados para participar do seminário online em “Cooperação em E-commerce Cross-Border para Países em Desenvolvimento”. Este é o primeiro treinamento promovido em parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e o Consulado-Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro.

Os selecionados completaram o processo de inscrição em uma seleção para 25 vagas a nível global, que contou com a participação de 23 pessoas de Volta Redonda, sendo que agora sete fazem parte de um seleto grupo de aprovados pela Universidade de Wuhan.

Os resultados foram divulgados pelo Wuhan Research Institut of Posts & Telecommunications, Instituto que pertence à Universidade de Wuhan, na China.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que esta seleção reflete os rumos que a cidade de Volta Redonda está seguindo.

“Ter um alto número de interessados, efetivamente inscritos e ao final, selecionados, em um prazo tão curto, demonstra o engajamento da população de Volta Redonda com os projetos apresentados pela prefeitura e a credibilidade de um governo que é comprometido com o povo de sua cidade. Além disso, confirmamos a vocação internacional do município e a vontade da população de estar antenada com as novidades que o mundo apresenta”, frisou Sodré.

Para concorrer as vagas, os candidatos precisavam ter o domínio da Língua Inglesa, pelo fato de ser um treinamento feito neste idioma. O prefeito Antônio Francisco Neto, falou que a seleção mostra o quanto os cidadãos de Volta Redonda estão em busca de constante qualificação.

“Gostaríamos, primeiramente, de parabenizar os selecionados para participar do treinamento da Universidade de Wuhan, na China. Nunca tivemos dúvidas de que a população de Volta Redonda é extremamente qualificada, e isso se confirma com a presença dos nossos sete cidadãos no seminário. Eles representarão não só a nossa amada cidade, mas também o estado do Rio de Janeiro e o nosso país”, ressaltou Neto.

A diretora de Relações Internacionais da SMDET, Isabela Penna, afirmou que este é apenas o primeiro de muitos bons resultados que estão por vir.

“Estamos muito felizes e orgulhosos dos nossos cidadãos. Não só dos que foram selecionados, mas de todos os que se interessaram pelo treinamento. Tivemos a certeza que as oportunidades apresentadas são abraçadas e aproveitadas pela população, e isso nos dá mais gás para seguir buscando mais possibilidades de desenvolvimento e aprendizado. Em breve anunciaremos mais novidades para Volta Redonda”, comentou a diretora.