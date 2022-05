Sub-coordenadora de Educação do Polo de Extensão da UERJ, em BM, Aline Ferreira Escobar visitou o MEP-VR - Divulgação

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) recebeu a visita da sub-coordenadora de Educação do Polo de Extensão da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em Barra Mansa, Aline Ferreira Escobar.

A visita foi agendada com o vice-coordenador de ensino do Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR e conselheiro do Movimento, Davi Souza. O encontro ocorreu na sexta-feira, dia 6, no momento da aula de biologia e contou com a acolhida da professora e coordenadora da área de ciências naturais no Pré-Vestibular Cidadão (PVC), Saritha Montrezor.

“Foi muito interessante o interesse da representante do Polo de Extensão da UERJ. A professora Aline, atenta, fez perguntas e anotou muita coisa da nossa estrutura de ensino no PVC. Achei a iniciativa dela muito boa, não nego, projetos como esses devem ser propagados ao máximo. A troca de experiências traz aprendizados novos e faz crescer a inclusão social pela educação”, disse Davi Souza, que também é acadêmico de Direito na UFF.

O conselheiro do Movimento, Davi Souza, apresentou toda estrutura do MEP em seus arranjos nas três frentes de atuação: Política, Educacional e Ambiental, com destaque ao Programa de Educação Popular Voluntário, o Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

“Foi um prazer imenso conhecer a estrutura do MEP e ver de perto esse Projeto educacional que deu e dá certo por anos! O Davi muito solícito, me apresentou as conquistas do MEP e a parte operacional do pré-vestibular social. Gostei muito da recepção e espero em breve poder recebê-los no nosso Polo UERJ em Barra Mansa”, falou a professora ao informar que em BM são 4 polos, totalizando cerca 160 alunos.