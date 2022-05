Publicado 09/05/2022 14:49

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 10, às 9 horas, o Senac RJ lança o programa de Consultorias Técnicas Especializadas em Volta Redonda. O objetivo é orientar pequenos e médios empresários dos segmentos de Hospitalidade, Alimentação Fora do Lar e Varejo para a sustentabilidade e sucesso nos negócios neste novo mercado.

O lançamento ocorrerá na sede do Sicomércio de Volta Redonda que fica na Rua Bernardo Ferraz, 383, no bairro Aterrado . As inscrições gratuitas para o evento têm vagas limitadas e podem ser feitas até o dia 9/5 em http://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=4275

O evento terá palestra e oficina com consultores especializados que irão abordar as principais técnicas de análise e soluções para as pequenas e médias empresas participantes. As Consultorias Técnicas Especializadas são conduzidas por especialistas e instrutores do Senac RJ e têm duração de até 32 horas. O foco dos encontros é a melhoria da performance de vendas, produtividade e lucratividade dos setores de Hospitalidade, Alimentação Fora do Lar e Varejo em Volta Redonda.