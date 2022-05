Neto confirmou o lançamento do Edital de Convocação para a contratação temporária de Auxiliar de Educação Infantil e Cuidador da Área Educacional - Cris Oliveira

Publicado 09/05/2022 15:10 | Atualizado 09/05/2022 15:10

contratação temporária de Auxiliar de Educação Infantil e Cuidador da Área Educacional em Volta Redonda.



O edital entra em vigor nesta quinta-feira, dia 12, e as inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet através de Ficha Eletrônica, disponível no site Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 09, o prefeito Antonio Francisco Neto confirmou o lançamento do Edital de Convocação para aem Volta Redonda.O edital entra em vigor nesta quinta-feira, dia 12, e asserão realizadas, exclusivamente, via internet através de Ficha Eletrônica, disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico , até as 16h do dia 18 de maio de 2022. O valor da taxa é de R$20.

No dia 23/05/2022, será liberada a listagem de confirmação das inscrições para que os candidatos possam verificar a efetivação de sua inscrição no mesmo endereço eletrônico. A seleção será realizada pela Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), através de Avaliação Curricular, na qual serão pontuados Títulos e Experiência Profissional.

Os interessados nas vagas de Auxiliar de Educação Infantil e Cuidador na Área Educacional devem ter, no mínimo, a formação de Ensino Fundamental, e para vaga em Segurança do Trabalho, é preciso ter o ensino técnico na área.

A informação para o processo seletivo para contratação dos auxiliares e acompanhantes ocorreu durante uma visita do prefeito Neto ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Elza Costa Figueiredo, no bairro São Geraldo.



O prefeito foi ao local para também acompanhar o almoço servido às crianças, já que a Rede Municipal de Educação está em fase de transição de contrato para uma nova empresa de merenda escolar.

“Estamos acompanhando todo dia a merenda que é servida aos nossos estudantes. É nossa obrigação oferecer uma comida nutritiva, saudável e que garanta aos alunos a chance de aprender. Ninguém aprende nada com fome. Seguiremos vendo tudo de perto, até que as coisas entrem nos eixos”, disse Neto.

Segundo a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, a questão da merenda está praticamente solucionada, mas que a carência de profissionais só será resolvida com o processo seletivo.

“Vamos fazer o processo seletivo dentro do que regem as leis, e contratar os profissionais necessários. Nossos alunos já estão tendo uma merenda de qualidade e em breve estaremos com nosso quadro completo", frisou a secretária.

Ainda segundo o governo municipal, também prepara a contratação de Técnico em Segurança do Trabalho para atender à secretaria de Administração (SMA).