O Voltaço foi derrotado pelo ABC em partida válida pela 5° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro - Divulgação

O Voltaço foi derrotado pelo ABC em partida válida pela 5° rodada da Série C do Campeonato BrasileiroDivulgação

Publicado 10/05/2022 11:24

O Volta Redonda FC foi derrotado por 1 a 0 pelo ABC na 5° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no último domingo, dia 08, no Frasqueirão, em Natal. Após a partida, o técnico Rogério Correa lamentou o gol tomado nos minutos finais e disse que o empate seria o resultado mais justo.

“Não estávamos fazendo o nosso melhor jogo, porém, era uma partida que estava, entre aspas, sob controle, pelo fato de a equipe deles só trabalharem com bolas laterais e cruzamentos, que era algo que esperávamos. Então estava muito tranquilo, porque estávamos ganhando as bolas. Mas, infelizmente, em um lance, que não houve uma diminuição de espaço no cruzamento, eles conseguiram fazer o gol. Este revés foi muito ruim para a gente, pelo momento que estávamos vivendo. Acho que o empate seria mais justo, mas também não era o que queríamos, porque entramos para buscar a vitória, porém também temos a consciência que não conseguimos ter um bom desempenho no jogo ontem, com algumas falhas que tivemos”, comentou o técnico.

Ainda em Natal, o Voltaço treinou na manhã de segunda-feira, dia 09. Os jogadores que atuaram mais 60 minutos realizaram um trabalho de recovery, já os outros atletas fizeram um trabalho de força na academia. Depois do almoço, a delegação tricolor iniciou a sua viagem de retorno para Volta Redonda. Na tarde desta terça-feira, dia 10, o elenco se reapresenta na sede do clube e inicia a preparação para os jogos desta semana.

Na quinta-feira, dia 12, o Voltaço recebe o Maricá. O jogo será no estádio Raulino de Oliveira às 18h, pela A2 do Campeonato Carioca. Já pela Série C, o Volta Redonda enfrenta o Brasil de Pelotas-RS, no domingo, dia 15, às 18h, também no estádio Raulino de Oliveira.