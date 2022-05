Cirurgias acontecem no Hospital São João Batista (HSJB) em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 31/05/2022 15:21

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) retomou neste mês de maio, a artroplastia total de joelho e de quadril. As cirurgias de substituição de articulação por próteses estavam paradas e voltaram a ser realizadas pela unidade hospitalar, com recursos próprios do município.

O diretor médico do hospital, o ortopedista Flávio Reis, disse que normalmente a artroplastia é realizada em casos de artrose avançada e em pacientes idosos, devido a cartilagem sofrer um desgaste motivado por problemas como fraturas antigas, lesão de menisco, ou simplesmente pela genética do paciente ao envelhecer.

“Normalmente são pacientes idosos, com comorbidades, ou seja, eles possuem outras doenças associadas e naturais da idade, como pressão alta, diabetes, alterações hormonais, e têm que ser muito bem preparados para essa cirurgia, para ser realizada de forma segura”, esclareceu o ortopedista.

O morador do bairro Jardim Amália II, o aposentado Haroldo Carvalho, de 67 anos, foi um dos primeiros beneficiados. Ele passou pela cirurgia do joelho no último dia 28.

“Agradeço ao Dr. Flávio e aos enfermeiros e enfermeiras, que são dedicados, muito atenciosos. A higiene da enfermaria é bem cuidada, além da alimentação muito boa. Parabéns a todos”, contou Haroldo, que já está em casa.

A moradora do Jardim Ponte Alta, Maria das Graças, 71 anos, também passou pelo procedimento cirúrgico no dia 28 de maio. Sua filha, Ana Carla, fala que a mãe aguardava pela cirurgia desde 2012.

“A situação só foi se agravando. Estamos muito felizes pelo pedido ter sido atendido, para ela ter uma qualidade de vida melhor. O Dr. Flávio é um profissional ímpar. Agora é só esperar a recuperação para ela voltar a andar, pois estava numa cadeira de rodas desse novembro de 2021”, contou Ana Carla.

Diretor médico do hospital, ortopedista Flávio Reis Geraldo Gonçalves

De acordo com o ortopedista Flávio Reis, para realizar a artroplastia, a pessoa faz a consulta clínica pré-operatória, o risco cirúrgico pré-operatório, passa pelo anestesista no pré-operatório e, uma vez liberado para operar, entra na fila para marcar a cirurgia.

O diretor médico informou que uma equipe especializada foi montada e o procedimento é realizado fora do horário comum cirúrgico, para não atrapalhar o ritmo de cirurgias eletivas da unidade hospitalar.

“Normalmente, com uma evolução ideal, o paciente tem alta após dois ou três dias da artroplastia. Não é uma cirurgia que tem um pós-operatório doloroso, pelo contrário, o paciente sai aliviado, mas ainda não apto a voltar à vida normal. Tem todo um período de recuperação, tem que tirar os pontos, normalmente em duas semanas, e é encaminhado à fisioterapia. O tempo médio de recuperação, para voltar à vida normal, é de dois a três meses. O paciente se beneficia muito”, explicou Flávio.

Segundo o Diretor geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, os pacientes eram encaminhados para o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) e para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em Paraíba do Sul.

“As pessoas ficavam aguardando um tempo enorme, pois os dois são de grande procura. Já fizemos duas cirurgias na primeira semana e a previsão é que até o fim do ano sejam feitas 50 cirurgias e joelho e 15 de quadril”, disse Faria.