Vacinação acontecerá no evento Mega Cidadania Aqui (Vila), nas UBSFs Vila Mury e Conforto, nos shoppings Sider e Park Sul, e no Zoológico - Cris Oliveira

Publicado 28/05/2022 13:16

Volta Redonda - Neste fim de semana, sábado, dia 28, e domingo, dia 29, Volta Redonda realiza um plantão especial de vacinação contra a covid-19 e contra gripe. A vacinação ocorrerá em vários pontos da cidade. Nos shoppings Park Sul e Sider, no Zoológico Municipal (Zoo-VR) e nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Vila Mury e Conforto.

Também no “Mega Cidadania Aqui”, que acontece neste sábado, dia 28, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento que promove ações sociais, de cidadania, entre outras atividades para população, ainda vai disponibilizar a vacinação contra Gripe e contra Covid-19, das 9h às 16h, na Praça Brasil (Vila). Após uma reunião entre o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o vereador Renan Cury, a imunização contra a gripe será ampliada, exclusivamente neste evento, para outros grupos que não estão contemplados nesta fase da campanha.

No sábado e no domingo, a UBSF Vila Mury terá aplicação de doses contra covid-19 e Gripe, das 8h às 18h30. Na UBSF Conforto, a vacinação acontece das 8h às 16h. Já no shopping Sider, a vacinação acontecerá das 10h às 20h (no sábado) e das 14h às 20h (no domingo). No Park Sul, sábado e domingo, das 10h às 20h.

No Zoológico Municipal, o plantão de vacinação ocorre no sábado e no domingo, das 9h às 16h. Segundo a SMS, todas as doses contra a covid-19 estarão disponíveis nos locais citados: desde a pediátrica, indicada para crianças de 5 a 11 anos, até a quarta dose, recentemente ampliada para diversos grupos.

No caso da vacina contra a gripe, a recomendação é para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; trabalhadores da educação; pessoas com comorbidades; pessoas com Deficiência permanente; agentes das forças de segurança e salvamento; das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores portuários; e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Quem for vacinar deve apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. Ressaltando que os trabalhadores devem incluir o comprovante de atuação na área.

Testes para detecção da covid-19

Aos fins de semana e feriados, a testagem para covid-19 são realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local. Na UBSF do Conforto, o teste será feito no sábado e no domingo, das 8h às 16h.