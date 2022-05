Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de VR acompanha o estudo de traçado e ordenamento de tráfego - Cris Oliveira

Publicado 27/05/2022 10:27

Volta Redonda - Uma reunião discutiu sobre o projeto de melhoria no trajeto de entrada e saída do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, pela Rodovia Lúcio Meira (BR-393). O encontro ocorreu na quinta-feira, dia 26, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

O engenheiro e consultor especializado em rodovias e ferrovias, Sérgio Moreira apresentou a proposta. O objetivo é que a prefeitura realize as melhorias, mas é preciso, uma autorização da concessionária que administra a rodovia e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O valor da obra é de cerca de R$ 3,5 milhões.

“O que existe hoje no local é um desordenamento do fluxo de tráfego, havendo travessias e conversões irregulares. A ideia é que quando tem muitas entradas e saídas se crie uma rótula. Mas só uma circular não atenderia neste caso, porque elas são distantes. Então o que estamos propondo para a prefeitura é a construção de uma rótula alongada que absorve a todos os fluxos, ordenando a situação atual. Isso vai melhorar o fluxo e aumentar a segurança”, explicou o engenheiro Moreira, que confeccionou o projeto.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, que também participou da reunião, o Poder Público tenta solucionar as questões.

“Hoje é uma reunião com apresentação de um estudo de traçado. A gente continua procurando soluções viáveis e econômicas para resolver a situação no trevo do Santo Agostinho. É uma ideia para ser desenvolvida e que o prefeito pediu prioridade”, falou Barenco.

O prefeito Neto disse que a intenção é melhorar o tráfego no local.

“Estamos correndo contra o tempo para apresentar o projeto à concessionária e conseguirmos melhorar o trânsito no local. É um dos nossos sonhos”, afirmou.

Também participaram da reunião, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass), Paulo Afonso, assessores do prefeito.