A classificação do Voltaço ocorreu após a vitória diante do Gonçalense-RJ por 3 a 1 - Divulgação/ VRFC

Publicado 27/05/2022 10:21 | Atualizado 27/05/2022 10:30

Voltaço está classificado para a semifinal da Taça Santos Dumont. A classificação do Volta Redonda, aconteceu com uma rodada da antecedência, após Volta Redonda - Opara a semifinal da Taça Santos Dumont. A classificação do Volta Redonda, aconteceu com uma rodada da antecedência, após a vitória contra o Gonçalense-RJ por 3 a 1 . O jogo foi na noite da última quarta-feira, dia 26, no Raulino de Oliveira.

Com o resultado da partida, o Voltaço também reassumiu a liderança do grupo B e da classificação geral do Campeonato Carioca A2. Segundo o técnico Rogério Corrêa, objetivo é permanecer nesta posição até o final desta primeira fase.

“Vitória muito importante e que nos dá ainda mais confiança para a nossa sequência, que é bem comprida e com duas competições. Conseguimos o primeiro passo que é a classificação para a semifinal, porém sabemos da importância que é ser o primeiro colocado, por isso, o próximo jogo diante do Sampaio Corrêa-RJ será fundamental para podermos assegurar esta liderança. Vamos jogar pela vitória ou até pelo empate, para que possamos jogar a semifinal em casa e podendo empatar também”, disse o técnico.

O Volta Redonda retorna a para a Série C do Campeonato Brasileiro, quando, no domingo, dia 29, enfrenta o Botafogo-PB pela 8° rodada. O será às 11h, no Nivaldão.

“Sabemos da dificuldade que será esta partida. O Botafogo vem de uma vitória fora de casa contra o Vitória, empatou com o Campinense ontem em casa, tem uma equipe muito qualificada, porém, temos que buscar fazer o fator casa prevalecer, como estamos fazendo nesta Série C, para que continuemos no G8, G4, até que a gente consiga pontuar também fora de casa, nos sustentando na zona de classificação por mais tempo”, comentou o técnico tricolor.