Pedrinho e Caio Vitor, duas vezes, marcaram os gols do VoltaçoDivulgação/VRFC

Publicado 26/05/2022 06:39 | Atualizado 26/05/2022 06:42

Volta Redonda - O Voltaço venceu por 3 a 1 o Gonçalense-RJ na noite desta quarta-feira, dia 25. O jogo aconteceu no estádio Raulino de Oliveira pelo Campeonato Carioca A2. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Pedrinho e dois de Caio. Sabão anotou o gol dos visitantes.

Com a vitória, o Esquadrão de Aço mantém a invencibilidade na competição e reassumiu a liderança isolada. Além disso, garantiu a classificação antecipada para a semifinal da Taça Santos Dumont.

O Voltaço retorna a campo pela A2, quarta-feira, dia 1º, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira e recebe o Sampaio Corrêa-RJ. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda enfrenta o Botafogo-PB no domingo, dia 29, às 11h, no Nivaldão.