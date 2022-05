Hospital São João Batista em VR será reformado e equipado - Divulgação

Publicado 25/05/2022 15:10

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) em Volta Redonda será reformado e equipado. A obra acontecerá através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que liberou mais de R$ 31 milhões para as melhorias.

A arquiteta e assessora técnica do HSJB, Cláudia Freitas, destacou que a ideia é licitar até 15 de julho e a obra está prevista para durar dois anos e meio.

“A intenção é entregarmos tudo até o final de 2024. Será um hospital de grande porte. Com tudo integrado e visando otimizar os atendimentos”, frisou.

Ainda de acordo com a técnica, a unidade receberá melhorias no prédio existente e será transformada em um hospital cirúrgico.

“Com a saída da maternidade do HSJB, que vai para o Materno Infantil, no Retiro, o São João Batista vai ser transformado em um hospital cirúrgico. Toda a estrutura interna do pronto atendimento será ampliada, assim como a grande emergência e o número de consultórios e leitos”, contou a arquiteta.

Cláudia detalhou que serão construídos quatro andares, sendo dois deles para estacionamento. Na nova estrutura, um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o centro de material e esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica com 10 leitos; este bloco interligado ao primeiro pavimento do atual hospital.

No outro andar, serão construídas a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) com 20 leitos e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com 10 leitos interligados no 2° piso do atual prédio. Uma nova rampa ligará os andares e dois elevadores.

“Na grande emergência, nós vamos separar as partes de consultório da área de emergência vermelha e amarela. Onde hoje funciona o centro-cirúrgico ficarão todos os consultórios de pronto atendimento. Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados. Esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender a RDC 50 e 36, normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O almoxarifado terá três pavimentos, interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto também será construída para atender às normas ambientais vigentes. A recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído. Toda unidade atenderá as resoluções pertinentes a estabelecimento de saúde”, falou a arquiteta.

Um relatório técnico em saúde sobre o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda foi emitido recentemente pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O balanço foi feito após vistoria ao local, no último dia 18 de março, e aponta uma avaliação geral positiva da unidade.

O levantamento foi solicitado pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda. O documento revela melhorias em relação a diversas irregularidades constatadas no decorrer da gestão anterior da prefeitura, a partir de visitas técnicas dos Órgãos de Classe e Vigilância Sanitária Estadual, e de informações por meio de ouvidorias.

O Governo do Estado já havia liberado R$ 18,9 milhões para reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro); e também R$ 1,9 milhão para reforma e ampliação da UPA 24h do bairro Santo Agostinho.