VR recebe mais 1,4 mil luminárias de LEDCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/05/2022 16:36

Volta Redonda - Como parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o município recebeu mais 1,4 luminárias de LED. O material chegou nos últimos dias. Com a chegada de novas lâmpadas o serviço de troca das antigas lâmpadas de sódio (amarelas) deve ser intensificado na próxima semana.

A ideia da prefeitura é proporcionar maior luminosidade, e garantir um aumento na sensação de segurança, além de economia aos cofres públicos. Os trabalhos tiveram início pelo bairro Laranjal, onde também ocorre a construção das novas calçadas. A escolha pelo bairro ocorreu por ser um local considerado menor, em comparação com outros do município.

Outros bairros também serão contemplados, à medida que as lâmpadas de LED chegarem, conforme informou o governo municipal. Segundo o engenheiro Sebastião Leite, que é assessor consultivo da prefeitura para assuntos referentes à energia, e também coordena o projeto de eficiência energética na cidade, até a próxima semana devem chegar cerca de 3,5 mil novas lâmpadas.

“A meta é trocar uma média de 3 mil lâmpadas a cada 30 dias, aproximadamente. Após as ruas do Laranjal, a programação é seguir com os trabalhos para o bairro Jardim Amália”, falou Sebastião Leite.

O engenheiro, ainda destacou que esta primeira fase do plano, denominada Demob , contempla a troca de lâmpadas em bairros que ficam à margem direita do Rio Paraíba do Sul, enquanto a fase Demob 2, com previsão de iniciar em aproximadamente 15 dias, terá troca de iluminação em bairros à margem esquerda do rio.

“Com as lâmpadas que a prefeitura já trocou nos principais centros comerciais, mais os pontos de iluminação contemplados pelo Plano de mobilidade Urbana, toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação trocados”, esclareceu Sebastião Leite.

Ao final da troca das lâmpadas em toda a cidade, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.

Troca de lâmpada no prédio público em Volta Redonda Cris Oliveira/Secom PMVR prédios públicos de Volta Redonda também estão recebendo iluminação de LED. A substituição acontece por conta de uma doação da Receita Federal, frutos de uma apreensão feita pela Polícia Federal. No total, foram 166.789 lâmpadas doadas ao município. Osde Volta Redonda também estão recebendo. A substituição acontece por conta de uma doação da Receita Federal, frutos de uma apreensão feita pela Polícia Federal. No total, foram 166.789 lâmpadas doadas ao município.

"Estamos realizando a troca no Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, e no Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Terminaremos nesses dois locais na semana que vem, e em seguida seguiremos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Secretaria de Cultura, Educação. Resumindo: faremos a troca em todos os prédios da administração pública", disse diretor do DEIP (Departamento de Iluminação Pública), ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Edmar Borges.