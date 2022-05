Semop de VR realiza ações para eventos neste sábado, dia 28 - Divulgação

Semop de VR realiza ações para eventos neste sábado, dia 28Divulgação

Publicado 28/05/2022 12:31

Volta Redonda - Uma ação conjunta de segurança irá acompanhas os eventos que aconteceu neste sábado, dia 28, em Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal (GMVR), irá atuar junto com agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A intenção é garantir a fluidez do trânsito, além de coibir flanelinhas e ambulantes ilegais nas áreas próximas ao evento “Mega Cidadania Aqui”, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e do Samba VR, no Estádio da Cidadania.

“Estamos preparados para garantir a tranquilidade dos frequentadores e esperamos que o público compareça com o espírito de se divertir e que respeite as leis de trânsito, evitando os excessos”, comentou o secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O ‘Mega Cidadania Aqui’ será realizado das 9h às 16h, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Governo do Estado e a Fundação CSN. A rua entre Praça do Brasil e o Bolsão de Veículos permanecerá fechada.

Já os shows musicais do Samba VR têm início às 16h, no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças. A Rua 558 está interditada com liberação prevista para três horas depois do fim do evento.

O evento contará com o apoio do Ônibus da Ordem Pública, que irá monitorar as áreas interna e externa. O veículo funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e as telas irão captar as imagens do interior e exterior do estádio, como ainda de ruas do bairro.