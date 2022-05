Voltaço é derrotado por 1 a 0 - Divulgação

Publicado 31/05/2022 15:41

O Voltaço perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-PB em partida válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no último domingo, dia 29, no Nivaldão. O próximo jogo do Volta Redonda na competição será contra o Vitória-BA, no domingo, dia 5, às 16h, no Barradão.

Mas antes, o Esquadrão de Aço retorna a campo contra o Sampaio Corrêa-RJ, nesta quarta-feira, dia 1º, às 15h, no estádio do Trabalhador, pela última rodada da primeira fase da Taça Santos Dumont. Um empate mantém a equipe na liderança isolada do grupo B e na primeira posição da classificação geral do Campeonato Carioca A2.

O técnico Rogério Corrêa comenta sobre a importância deste jogo, mesmo com a equipe já classificada para a próxima fase.

“Na Série A2, o maior número de pontos é importante demais, por isso, vencendo o próximo jogo, nos credenciamos a jogar a semifinal em casa e com a vantagem do empate. Então, será um jogo de suma importância para a gente e vamos com força máxima para conseguirmos os três pontos, que nos concretizam na primeira posição, tanto do grupo como da classificação geral”, disse o técnico.