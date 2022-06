GMVR faz o transporte de estudantes para doação de sangue - Divulgação

Publicado 03/06/2022 10:34

Volta Redonda - Dentro da Campanha “Estudante Sangue Bom” da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda, 18 estudantes do Colégio Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal, foram doar sangue. A ação de solidariedade aconteceu na quinta-feira, dia 02. O objetivo da campanha é aumentar o número de doações e o estoque do Núcleo de Hemoterapia, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB).



“Vamos às escolas conscientizando sobre a importância das doações de sangue e o ônibus da Guarda Municipal tem sido fundamental para esse sucesso. Muitos não iam doar, porque não sabiam como chegar ao hemonúcleo, ou porque não tinham como arcar com o transporte”, disse a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez.

Os alunos foram levados ao Núcleo de Hemoterapia, no bairro São Geraldo, pela Guarda Municipal (GMVR). A orientação do deslocamento dos jovens fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que realiza o transporte dos estudantes com o ônibus da GMVR, levando-os ao Núcleo de Hemoterapia e, depois, de volta à unidade escolar.

“Vamos sempre ajudar no que for necessário para que o Banco de Sangue mantenha seus estoques em níveis aceitáveis, pois temos ciência do quanto isso é importante para salvar vidas. E é isso que importa”, falou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A doação de sangue acontece das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Para doar é necessário: ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue); esperar dois dias se foi imunizado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac, e aguardar sete dias se vacinado contra a covid-19 com outro imunizante.