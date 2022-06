Voltaço mantém liderança isolada da A2 - Divulgação

Publicado 01/06/2022 22:17

O Volta Redonda venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 1 a 0 nesta quarta-feira, dia 1º, no estádio do Trabalhador. Bruno Santos marcou para o Volta Redonda. Com o resultado, o Esquadrão de Aço termina a primeira fase da Taça Santos Dumont invicto e na liderança isolada da classificação geral.

Na semifinal, o Voltaço irá enfrentar o Olaria, jogo ainda sem data definida. Por ter uma melhor campanha, o Volta Redonda jogará em casa e com a vantagem do empate.

Já pela Série C, a próxima partida do Esquadrão de Aço será contra o Vitória-BA, no domingo, dia 05, às 16h, no Barradão.