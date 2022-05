O isolamento pode ser antecipado para sete dias, em caso de o paciente não apresentar sintomas gripais após este período - Divulgação

Publicado 31/05/2022 16:14 | Atualizado 31/05/2022 16:14

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda reforçou as orientações para o isolamento de pacientes infectados com a covid-19. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira, dia 31.

Seguindo à Portaria do Ministério da Saúde, o exame positivo para a doença é suficiente para definir o afastamento do trabalhador de suas atividades por dez dias. Este período de isolamento pode ser de sete dias, caso o paciente não apresente sintomas gripais após este prazo.

O médico sanitarista, Carlos Vasconcellos explicou que não é necessário atestado médico para o afastamento das atividades do trabalho. Apenas a comprovação do exame em caso de diagnóstico positivo.

“A medida tem amparo na Portaria Interministerial do Ministério da Saúde. É direito do trabalhador. O paciente que testou positivo para Covid-19 deve apresentar a cópia do exame positivo ao empregador”, falou o médico.

O tempo de isolamento passa a contar a partir da confirmação através de um teste RT-PCR ou antígeno. A testagem está disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) de segunda a sexta-feira. Durante os fins de semana e feriados, os testes podem ser feitos nas UBSFs Vila Mury e Conforto.

A SMS orienta as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente no período da doença e estão com sintomas gripais que também façam o teste. Ainda recomenda que qualquer morador com síndrome gripal aguda deve ser testado para a covid-19, não sendo preciso a solicitação médica. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com casos de covid-19 devem manter isolamento e, havendo sintomas, a recomendação é realizar o teste.