Além da vacina contra gripe, também haverá imunização contra sarampo e covid-19 - Divulgação

Publicado 03/06/2022 17:53 | Atualizado 03/06/2022 17:56

Volta Redonda - Neste sábado, dia 04, Volta Redonda tem novo Dia D de vacinação contra a gripe. A vacinação será ampliada para toda a população, incluindo os grupos prioritários. A ação acontecerá nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 8h às 16h, exceto as unidades São Carlos e São João.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), doses contra o sarampo também estarão disponíveis para crianças a partir de seis meses de idade e profissionais de saúde (em atividade nas redes pública e privada). Os documentos necessários no ato da vacinação são os seguintes: caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS.

Também a partir deste sábado, Volta Redonda começará aplicar a terceira dose contra covid-19 em adolescentes a partir de 12 anos ou mais, o intervalo é de pelo menos quatro meses após a 2ª dose. As vacinas aplicadas podem ser das fabricantes Pfizer ou CoronaVac, conforme a disponibilidade.

Ainda segundo a SMS, a quarta dose da vacina contra a covid-19 será disponibilizada para pessoas com 50 anos ou mais. Respeitando o intervalo de pelo menos quatro meses após a 3ª dose.

No domingo, as UBSFs Vila Mury e Conforto terão aplicação de doses (Covid-19 e Gripe) das 8h às 18h30. Na UBSF Conforto, a vacinação acontece das 8h às 16h.

Já no shopping Sider, a vacinação ocorrerá das 10h às 20h (no sábado) e das 14h às 20h (no domingo). No Park Sul, sábado e domingo das 10h às 20h. No Zoológico Municipal, o plantão de vacinação será no sábado e no domingo, das 9h às 16h.

Aos fins de semana e feriados, a testagem para covid-19 será realizada na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Na UBSF do Conforto, a testagem será feita no sábado e no domingo, das 8h às 16h. Os testes disponíveis para detecção da doença na rede pública são os de antígeno e RT-PCR.