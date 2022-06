Vitória do Voltaço por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, dia 13 - Divulgação/ VRFC

Vitória do Voltaço por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, dia 13Divulgação/ VRFC

Publicado 14/06/2022 09:59

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Remo-PA por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, dia 13. O jogo foi realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, os gols do Voltaço foram marcados por Pedrinho, Iran e Lelê. Com a vitória, o Volta Redonda fica na sexta colocação, com 16 pontos ganhos.

Agora, Esquadrão de Aço volta a atenção para final da Taça Santos Dumont contra o Macaé. O jogo está marcado para quinta-feira, dia 16, às 15h, no estádio Elcyr Resende.