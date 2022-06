Partida será nesta quinta-feira, dia 16, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá - Divulgação

Publicado 16/06/2022 14:00

O Voltaço enfrenta o Macaé nesta quinta-feira, dia 16, pela decisão da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca A2. O jogo será no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, às 15h.

O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, comentou sobre a expectativa da partida, já que o campeão será decidido em jogo único, sem a vantagem do empate para nenhuma das equipes.

“Uma partida muito difícil. Será mais uma viagem que teremos que fazer, o que vem desgastando um pouco a equipe, porém, conseguimos recuperar bem os atletas que jogaram contra o Remo e iremos com força máxima para buscar o título do primeiro turno da A2, que é muito importante para as nossas pretensões na competição, já que nos garante na decisão geral. Sabemos que iremos enfrentar uma grande equipe, que é a do Macaé, com jogadores qualificados, experientes, mas estamos prontos para fazer um grande jogo e conquistar o título”, falou o técnico.

Ainda segundo a diretoria do Esquadrão de Aço, o volante Danrley que estava suspenso na semifinal diante do Olaria, agora está liberado e relacionado para o jogo desta quinta-feira.