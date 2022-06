Prata da casa Caio Vitor fez o gol do Voltaço - Divulgação/ VRFC

Publicado 21/06/2022 20:30

O Voltaço empatou em 1 a 1 com o Floresta-CE na noite de segunda-feira, dia 20, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no estádio Presidente Vargas, no Ceará. Caio Vitor marcou o gol do Volta Redonda, aos 37 minutos na primeira etapa da partida, e Carlos Renato empatou para os donos da casa, aos 15 minutos no segundo tempo.

O técnico Rogério Corrêa falou sobre a importância de conseguir pontos fora de casa e também comentou o desempenho da equipe.

"Com certeza foi um bom jogo para a gente. Tivemos dois tempos distintos. Um primeiro com muita superioridade sobre o adversário, porém, não conseguindo reverter isso em gol. E um segundo onde pesou um pouco este desgaste que estamos tendo de duas competições e de muitas viagens. Ficou nítido que houve um cansaço de alguns atletas em decorrência desta maratona de jogos, mas soubemos administrar e sofrer no momento que tínhamos que sofrer. Sair com este ponto daqui foi muito importante para a gente, porque nos mantém na sexta colocação, restando oito rodadas para o final da primeira fase. Agora vamos para o jogo de casa, para que possamos pontuar e continuar no G8", falou o técnico.

Pela Série C, o próximo jogo do Esquadrão de Aço será contra Aparecidense-GO, no domingo, dia 26, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Mas antes, o Voltaço entra em campo na estreia na Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca A2, diante do Olaria, quinta-feira, dia 23, às 15h, na Rua Bariri.