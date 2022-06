Prefeito Neto testa positivo para covid-19 - Divulgação

Publicado 20/06/2022 15:54 | Atualizado 20/06/2022 15:57

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, de 66 anos, testou positivo para covid-19. Segundo a assessoria, do governo municipal, o exame foi realizado na manhã desta segunda-feira, dia 20.

Ainda de acordo com a prefeitura, o chefe do executivo está bem, mas irá trabalhar de casa, até o fim do período de isolamento.