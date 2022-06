Rodrigo Furtado e Vinicius Farah se reunirão com lideranças empresariais em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 17/06/2022 14:18

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 20, lideranças empresariais irão se reunir na sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), no bairro Aterrado, em Volta Redonda, às 18h. A reunião pretende atrair não só o meio empresarial de Volta Redonda, mas também de outros municípios da região.

O vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado, o deputado federal e ex-secretário estadual de desenvolvimento econômico, Vinicius Farah estarão presentes no encontro. Entre os assuntos que serão tratados na reunião, está a implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico em Volta Redonda, já que desde outubro do ano passado, o vereador Furtado tem articulado com Vinicius Farah a vinda da agência para a cidade.

Ainda em março chegou a ser anunciada e, depois da assinatura do prefeito, será implementada. O Resolve RJ será instalado em um terreno com 120 metros quadrados no shopping Park Sul. A intenção é ajudar pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões referentes aos seus negócios em um único espaço físico, já que local vai abrigar todas as soluções necessárias para dar início ao projeto.

“Vai ser um motor para o desenvolvimento do município, não tenho a menor dúvida”, comentou Rodrigo Furtado.

O projeto vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.

Rodrigo Furtado ressaltou que a intenção não é somente viabilizar condições aos empresários de se instalarem na cidade. Mas além do pleno emprego aos trabalhadores locais, seu foco está nas boas relações comerciais para atender às necessidades do consumidor, bem como a segurança dos moradores. O parlamentar já apresentou dois requerimentos que foram aprovados pela Câmara Municipal e visam garantir para Volta Redonda mais projetos de importância estadual, como a Casa do Consumidor, e o programa Segurança Presente.