Segundo o Furban-VR, outras 18 obras estão em andamento na cidade - Divulgação

Publicado 17/06/2022 09:56

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) divulgou que já concluiu neste ano, 37 obras na cidade, sendo que outras 18 estão em andamento. De acordo com a autarquia, o investimento é de cerca de R$ 3,1 milhões neste ano.

As obras incluem: construções, reparos, revitalizações e reformas em mais de 13 bairros. Segundo o Furban-VR, a intenção com as intervenções é de preservar a integridade e a segurança dos moradores e dos espaços públicos.

No bairro Água Limpa três frentes de trabalho são realizadas: um muro de contenção em solo grampeado está em construção, reparo de meio-fio e de pavimento na Rua Rio Araguaia; a ampliação de muro de contenção para estabilização de talude na Servidão José Firmino do Carmo, no Núcleo Princesa Isabel; e o reparo de escada em escória cimento na Rua Eloy Pereira Pimentel.

Já no bairro Belo Horizonte as seguintes intervenções ocorrem: construção de concreto projetado e reparo de canaleta de água pluvial na Rua 8; e reparo de muro em sacaria na Rua 6. No Vila Brasília, são executados: contenção, projetado e manutenção da Servidão Viela 11, localizada na Rua Lindaura Brandão; e estabilização de encosta e calçamento de servidão em dois pontos: Rua F e Beco Esperança.

Outros bairros também recebem obras, entre eles: Candelária, Eldorado, Jardim Belvedere, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Santa Rita do Zarur, Santo Agostinho, Três Poços, Vale Verde e Voldac.

Segundo o diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, as solicitações para a realização das obras vêm de diversas frentes, como: secretarias e autarquias municipais, associações de moradores, vereadores e conselheiros do Furban-VR, por exemplo, e são atendidas conforme planejamento do Executivo Municipal e diretor-geral da autarquia.

Ainda de acordo com o diretor técnico do Furban-VR, a autarquia está de portas abertas aos pedidos dos moradores, principalmente aqueles que residem em áreas de posse.

“A ideia é realizar obras de forma mais abrangente, atendendo à coletividade. Muitos moradores têm mostrado satisfação em realmente ver a obra acontecer. Queremos quebrar paradigmas. Dizem que em alguns lugares não tem como fazer, mas vamos lá e fazemos acontecer. Tem um ditado que resume bem esse trabalho que vem sendo realizado: o bom é inimigo do ótimo. Sempre pode melhorar. E tem mais obra vindo por aí”, falou Cristiano.

Além da coletividade, as ações buscam preservar também servidões, pontos de ônibus, calçamentos, ruas, praças, Cras (Centro de Referência da Assistência Social), postos de saúde, colégios, creches, entre outros espaços públicos.