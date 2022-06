Atividades recreativas no ZOO-VR acontecem através de uma parceria com o Sesc - Divulgação

Atividades recreativas no ZOO-VR acontecem através de uma parceria com o SescDivulgação

Publicado 16/06/2022 15:12

Volta Redonda - Uma programação especial acontece neste feriado prolongado no Zoológico Municipal de Volta Redonda (ZOO-VR). As ações acontecem através de uma parceria com o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro).

As atividades com temas socieducativos ambientais, como: contação de histórias, palestras e oficinas para crianças, seguem até domingo, dia 19.

Segundo o coordenador do Zoológico de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, as atividades recreativas e lúdicas visam incentivar a preservação do meio ambiente.

"Começamos com as atividades no dia 5 (Dia Mundial do Meio Ambiente) com a participação dos bombeiros e escoteiros. Dia 8, tivemos a soltura de aves e vamos finalizar o mês com essa programação em parceria com o Sesc-RJ. Ela é voltada para o público em geral, aberta para todos os visitantes do Zoo. Para as famílias, a exposição vai estar aberta; pequenas oficinas para crianças, além da contação de histórias", contou Jadiel.

O Zoológico de Volta Redonda fica na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de terça a domingo, com entrada gratuita.