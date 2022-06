Voltaço vence Macaé de virada com gol aos 45 minutos do segundo tempo - André Moreira/ VRFc

O Voltaço venceu o Macaé de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, dia 16, no estádio Elcyr Resende. Com o resultado, o Volta Redonda conquistou a Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca A2. Com a vitória, o Voltaço está garantido na decisão do Estadual.

A equipe do Macaé abriu o placar com Anderson Manga, aos 21 minutos. Após o intervalo, o técnico do Voltaço, Rogério Corrêa fez três substituições, colocando Mauro Gabriel, Caio Vitor e Lelê nos lugares de Marcos Júnior, Igor Bolt e Wendson.

O empate do Volta Redonda saiu aos 30 minutos quando Mauro Gabriel cruzou na área, a defesa tentou afastar e a bola sobrou para Pedrinho, que empurrou para o fundo das redes, igualando o marcador. Já o gol da virada chegou aos 45 minutos. Mauro Gabriel cruzou, Lelê desviou e Thomas Kayck completou para o fundo das redes, marcando o gol do título do Volta Redonda.

O próximo jogo do Voltaço será pela Série C contra o Floresta-CE, segunda-feira, dia 20, às 18h, no estádio Presidente Vargas.