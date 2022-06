Câmeras da Prefeitura de Volta Redonda flagram homicídio no bairro Aterrado - Divulgação

Publicado 20/06/2022 10:03 | Atualizado 20/06/2022 10:17

Volta Redonda - Um homem, identificado como Gilberto Mendonça Amâncio, de 33 anos, foi morto na noite de domingo, dia 19, em Volta Redonda. O crime aconteceu entre a Rua Jaime Pantaleão de Moraes e a Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

De acordo com relato das testemunhas, cerca de dez tiros foram disparados contra a vítima que mesmo atingida tentou fugir, mas caiu na calçada em frente a um hortifruti. Agentes da Polícia Militar e Civil foram acionados. Segundo as primeiras informações, o homem que efetuou os disparos fugiu em uma moto junto com outro indivíduo. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia e segue para investigação.

Em 2020, Gilberto registrou um boletim de ocorrência por calúnia, onde relatava que uma notícia falsa circulava em rede social, como se tivesse tentado estuprar uma criança. Na época, ele procurou alguns veículos de comunicação, para contar o que estava passando e dizia estar com medo de ir trabalhar.

Câmeras flagraram o homicídio

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) divulgou nesta segunda-feira, dia 20, que vai encaminhar à polícia, imagens de câmeras instaladas no Aterrado que flagraram o homicídio ocorrido na noite do último domingo, dia 19, em uma das importantes vias do bairro. Os equipamentos são parte dos cerca de 200 já em operação na cidade através do projeto “Cidade Monitorada”, que prevê a instalação de mais de mil câmeras em regiões centrais e periféricas.



Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o vídeo será encaminhado às autoridades que investigam o crime e toda estrutura montada pelo governo municipal ficará à disposição das forças de segurança, para tentar agilizar a captura dos criminosos.



“O ocorrido mostra que as câmeras estão funcionando e são parte de um projeto que vem sendo implantado na cidade para aliar tecnologia e planejamento para integrar as ações das forças de segurança e melhorar o dia a dia da população”, disse o secretário.