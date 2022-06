O credenciamento ficará disponível no site da SMC até novembro - Divulgação

Publicado 22/06/2022 10:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda iniciou um credenciamento de músicos para apresentações na cidade. Podem ser credenciar profissionais, residentes ou com atuação comprovada, em Volta Redonda.

O cadastramento abrange músicos solo, DJs, duplas e bandas de todos os estilos e deve ser feito no site https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/ . Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o credenciamento ficará disponível no site da SMC até novembro.

“Depois de credenciado e com as documentações aprovadas, os músicos estarão aptos a serem contratados de acordo com a programação de eventos da Prefeitura de Volta Redonda”, falou o secretário.

A SMC ainda disponibilizará um canal de atendimento aos músicos através do WhatsApp (24) 99838-7877 para esclarecer as possíveis dúvidas.