Publicado 21/06/2022 21:27

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda anunciou que irá contratar cerca de 10 médicos pediatras para apoiar as equipes de saúde de família, principalmente em condições pediátricas crônicas específicas; no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família); e nas cinco unidades da Atenção Primária, que também funcionam como centros de referência em pediatria.

A SMS ressaltou que a reorganização da rede de Atenção Primária à Saúde visa diminuir a sobrecarga no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, ofertando atendimento de pediatria nestas cinco unidades básicas espalhadas por Volta Redonda.

Segundo a SMS, a carga horária pode variar entre 10 e 40 horas semanais. Os especialistas interessados devem entrar em contato pelo telefone: (24) 99200-5225. A coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Albanéa Trevisan, disse que a contratação de novos profissionais se faz necessária para suprir a demanda com a reorganização da rede de Atenção Primária à Saúde.

“Ampliamos os horários de atuação do especialista, aumentando o acesso a pediatras com a disponibilização de atendimento nas unidades de saúde do Rústico, Jardim Belmonte, Jardim Paraíba, Retiro II e São Luiz, 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira”, falou.

Ainda segundo a coordenadora, qualquer criança que necessite do atendimento, os pais ou responsáveis, podem procurar a unidade básica mais próxima de casa.

“A partir da avaliação, em uma das 46 unidades, por enfermeiro ou médico generalista, a criança que precisar poderá ser encaminhada para o pediatra nos centros de referência ou, em caso de urgência, para o Hospital do Retiro, que é a unidade referência no atendimento pediátrico de urgência de Volta Redonda”, explicou Albanéa.