Manutenção dos outros bairros ocorre conforme cronograma da secretaria de Infraestrutura de VR - Geraldo Gonçalves

Publicado 27/06/2022 15:08 | Atualizado 27/06/2022 15:09

Volta Redonda - A partir desta segunda-feira, dia 27, os serviços de capina, roçada, tapa-buracos, retirada de entulhos e pintura de meios-fios acontecem no bairro São Luiz, em Volta Redonda. A previsão é que os trabalhos terminem até a quarta-feira, dia 29. Os trabalhos acontecem através do projeto “Meu Bairro + Limpo” da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O próximo bairro a ser beneficiado com a ação é o Caieiras.

A SMI também atua com equipes em outros pontos do município conforme cronograma dos serviços diários de manutenção nos outros bairros. Nesta segunda-feira, o serviço de retirada de entulhos, que conta com auxílio de retroescavadeiras, aconteceu no Santo Agostinho, Vale Verde, Três Poços, São Luiz, Açude I e Volta Grande.

Já a operação tapa-buracos foi realizada nos bairros Aterrado, Jardim Paraíba, Volta Grande, Belo Horizonte e a ainda na Ilha São João. As praças dos bairros Açude e Água Limpa foram revitalizadas e o bairro Volta Grande recebeu serviço de roçada e a manutenção civil, que também chegou ao Siderlândia.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, disse que os trabalhos de manutenção são realizados todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana. Ainda segundo ela, a ideia é intensificar a limpeza e a operação tapa-buracos na cidade.

“Nosso objetivo é de manter a nossa cidade limpa e organizada. A implantação do projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ possibilitou que as nossas equipes intensifiquem os trabalhos e assim, estamos avançando nas ações. Quero aproveitar e agradecer o comprometimento e destacar a eficiência das nossas equipes que não medem esforços para manter a nossa cidade sempre limpa”, contou Poliana.