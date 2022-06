Volta Redonda perde por 3 a 0 para Aparecidense-GO - Divulgação

Publicado 27/06/2022 09:51

Volta Redonda - O Voltaço perdeu por 3 a 0 para Aparecidense-GO em partida válida pela 12° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na noite de domingo, dia 26, no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Volta Redonda fica na 9° colocação, a um ponto do G8.

Os gols da partida aconteceram na segunda etapa. A Aparecidense abriu o placar com Lucas Gazal, aos nove minutos e seis minutos depois, o árbitro do jogo marcou pênalti para os visitantes. Alex Henrique bateu para defesa de Dida, mas, no rebote, ele mesmo completou para o gol, marcando o segundo. O terceiro gol ocorreu aos 43 minutos, com Felipe Menezes fechando o placar da vitória da Aparecidense.

O Esquadrão de Aço volta a jogar pela Série C, no sábado, dia 2, e irá enfrentar o Confiança-SE, às 18h, no estádio Bastião. Pelo Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda enfrenta o Macaé, na quarta-feira, dia 29, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.