A vacinação ocorrerá nas UBSFs Conforto, Vila Mury, Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park Sul - Divulgação

A vacinação ocorrerá nas UBSFs Conforto, Vila Mury, Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park SulDivulgação

Publicado 24/06/2022 19:32 | Atualizado 24/06/2022 19:37

Volta Redonda - Novo plantão de vacinação contra a gripe e covid-19 acontece neste fim de semana, dias 25 e 26 de junho, em Volta Redonda. nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Conforto e Vila Mury, no Zoológico Municipal (Zoo-VR), e nos shoppings Sider e Park Sul.

No sábado e domingo, a aplicação ocorrerá das 08h às 16h nas UBSFs Conforto e Vila Mury. No Zoológico Municipal (Zoo-VR), das 09h às 16h, no shopping Park Sul, das 10h às 20h. Já no Sider Shopping, no sábado das 10h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS. As vacinas podem ser aplicadas sem intervalo.